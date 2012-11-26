〔台湾债市〕101/9殖利率连五弹,增额券将登场令操作谨慎

路透台北11月26日电---台湾10年券101/9殖利率周一收高,该券自创下1.128%盘中低点以来,已连续第五天收高,因台股涨至五周收盘高位,且明日10年增额券101/9R要开始发行前交易,令交易商操作谨慎以对.

不过今日无论是台积电(2330.TW)公司债以及273天国库券标售结果都略好于预期,显示市场资金宽裕状况依旧.在资金与筹码行情主导的环境未变下,交易商认为,明日101/9R发行前交易殖利率开出的位置应该在1.14%附近,大弹大跌都不易.

"(101/9殖利率)反弹的差不多了,上面有很多人等着(买)."一大型票券商交易员说.

另一大型证券商交易主管也认为,若以10年券最大买盘--中华邮政曾在1.14-1.15%附近出手的纪录推估,只要没有特殊的利多或利空影响,101/9R在发行前交易期间,殖利率欲弹破1.15%的机率不大.

台湾股市周一收高1.1%至五周收盘高位,表现强于其它大多数亚洲股市,因有报导称行政院研拟振兴股市方案,财金部会将先整合公股银行与政府基金等护盘筹码,锁定规模上看3,000亿台币(100亿美元).加权股价指数.TWII收涨81.36点,报7,407.37点,为10月19日以来首见水平.

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)今日宣布五年期无担保公司债以1.23%定价,低于市场预估1.24-1.26%,金额106亿台币.[ID:nST0579133]台湾央行中午也标售273天期国库券,其决标贴现率为0.65%;市场此前预期在0.68%附近.[ID:nST0579855]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9 A01109=TWO +0.56 1.1391 1.1359-1.1410 76.50

5 101/6 A01106=TWO +0.13 0.8790 0.8750-0.8843 14.00

继上周五强弹3.1%后,今日台股再涨1.11%.有交易商认为,台湾股市在技术面上透露自底部反转的讯息,这对债市而言绝不是好消息,纵然台债仍有资金偏多的条件支撑,但殖利率欲再下测甚至创新低,难度甚高.

一大型民营银行交易员就说,虽然还没有看见101/9出现明显的换券压力,但若股市持续上涨,是否对交易商持券信心造成影响,有待观察.

"就看明天101/9R放空状况如何了."他说.

另一大型证券商交易员也提及,上周五欧美股市因欧洲债务及美国财政悬崖问题有乐观进展强弹.在各方面条件有利风险性资产表现下,10年券殖利率不排除向1.15%的季线位置寻求支撑.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1391

5 101/6 A01106=TWO 0.8790

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)