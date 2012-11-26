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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 14:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元压力重,近期多单平仓且对欧元集团会议不安

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* 欧元集团就希腊议题开会之前,有更多的短线欧元多单平仓

* 市场周五可能有点乐观过头,回归现实

* 欧元/美元在1.2950附近有初步买盘,料在1.2900前买气更旺

* 1.2900下方停损单增多,另外欧元/日圆面临新的卖压,在106.00下方有停损单. (完)

--编译 张明钧;审校 于春红

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