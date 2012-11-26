〔台湾货币市场〕短率持稳于低位,月底资金情势仍将平稳宽裕

* 短率仍持平低位

* 资金续多

记者 高洁如

路透台北11月26日电---台湾银行间短率周一大致稳于低位,资金续呈宽裕.交易员认为,尽管本周五是月底的最后一个交易日,但市场资金宽裕,短率走升机会不大.即便走升,幅度也不会太大.

他们表示,目前不少银行早已供给跨月的拆款资金,利率也多位于偏低的水位,这让月底有需求的金融机构早已将资金准备就绪,估计月底的资金情势仍将属于平稳宽裕.

针对午间标售的国库券,市场认为,结果大致符合目前宽裕的资金情势;至于周五将标售的另一期364天期国库券,交易员认为,由于标售时间与今日的273天期国库券很接近,因此预估将比本次的标售结果--0.65%加上1-2基点.

"我想周五的标售(国库券)利率也不会太好,大概比今天加一点上去,"一位大型银行交易人士表示.

台湾央行周一午间公布,代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.65%;市场此前预期在0.68%附近.[ID:nST0579855]

上述大型银行交易人士并称,近期央行委托大型银行代收的金额不高,资金续松的情况之下,月底的利率可能还是会在近期的低位附近游移,利率走升的机会不大.

本地时间15:00,银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.39%,上日收报0.388%.今日区间在0.388-0.46%,上日区间在0.295-0.46%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.47%;上日在0.388-0.52%.

**短票利率也在低位**

短票方面,市场交易员表示,由于资金仍然宽松,短票利率大致在低位不变.

尤其是时序将近月底,前述大型票券商交易员表示,先前不少银行已领先提供跨月的资金,这给票券商很多空间,有利票券商度过月底的资金缺口.

一个月短票成交利率主要在0.77%,0.78%交投比重渐少.

台湾央行今日存单到期金额3,316.4亿,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,修正后上周五超额准备为负135亿台币;至周日,累计超额准备为负399亿台币,加计前期1%的超额准备为507亿台币.

**公债RP利率成交低位**

公债10天期附买回(RP)利率则是在区间低位成交比重增加.虽然时序已进入月底最后一周,但资金紧缩效应有限,银行及寿险钱多情况改善不多,市场以续作为主,利率长期仍看缓步走低.

以往月底资金偏紧的效应在资金浮滥之际没有明显发酵,市场部分金融机构较上周虽见资金趋平,但多数仍为资金去化管道付之阙如而头痛.部分资金特别浮滥的寿险及银行以往坚持的RP利率态度逐渐松动,今日见部分承作往区间下缘滑动,有些甚至下调约1个基点.

一证券商交易员说,由于这个月来的资金宽松状态未见改善,相关机构已逐渐能接受RP利率下滑的趋势,但在议价时仍须费一番功夫,但预料下周时序进入月初后,议价空间将更为紧缩,利率将有机会进一步下调.

虽然银行与寿险月底紧缩效应不彰,但在投信端,因有例行月底的赎回,其效应将在本周逐渐发酵,利率相对持坚.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间以0.72%为主,较上日往区间下缘靠拢,0.73%已不复见,而往低端0.71%成交的比重逐渐增加;一个月期公司债RP利率主要交投区间也以0.82%为主,0.83%较少,仍有少数低见至0.80-0.81%.

交易商指出,今日有42亿台币的远东新(1402.TW)公司债交割;本周三与周五则各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.此外,周二尚有300亿台币国库券发行的紧缩因素.(完)