美国各类经济指标总览--2012/11/26

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
当前值 前次值
失业率(%) 7.9(10月) 7.8(9月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加17.1(10月) 增加14.8(9月修正值)
平均时薪(%) 持平(10月) +0.3(9月)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月)
实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -0.2(10月) +1.1(9月)
不包括食品和能源PPI(%) -0.2(10月) 持平(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +2.0(第三季初值) +1.3(第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.9(第三季初值) +1.5(第二季终值)
零售销售(%) -0.3(10月) +1.3(9月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差415.5(9月) 逆差437.9(8月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值)
工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值)
产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值)
初请失业金人数(万人) 41.0(11月17日当周) 45.1(11月10日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月)
领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值)
个人所得(%) +0.4(9月) +0.1(8月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(9月) +0.4(8月)
消费者信贷(亿美元) 增加113.6(9月) 增加183.9(8月修正值)
企业库存(%) +0.7(9月) +0.6(8月)
建筑支出(%) +0.6(9月) -0.1(8月修正值)
消费者信心 72.2(10月) 68.4(9月修正值)
房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值)
建筑许可(万户) 86.6(10月) 89.0(9月)
成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值)
新屋销售(万户) 38.9(9月) 36.8(8月修正值)
工厂订单(%) 4.8(9月) -5.1(8月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +9.8(9月修正值) -13.1(8月修正值)
供应管理协会非制造业指数 54.2(10月) 55.1(9月)
供应管理协会制造业指数 51.7(10月) 51.5(9月)
趸售(批发)库存(%) +1.1(9月) +0.8(8月修正值)
进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月)
出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月)
单位劳工成本(%) -0.1(第三季初值) +1.7(第二季修正值)
非农业生产率(%) +1.9(第三季初值) +1.9(第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 蔡美珍
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
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