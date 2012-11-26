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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 15:41 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元收高,但干预顾忌限制升幅

路透首尔11月26日电---韩国韩元兑美元KRW=周一小幅上扬,受惠于欧元兑美元的涨势,但对当局进一步干预以阻升韩元的疑虑继续压制市场. 韩元兑美元KRW=KFTC国内收报1,085.5,上周五国内收盘报1,086.1.

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