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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 16:16 BJT

《汇市简讯》投机客扩大做空欧元,但遭轧空风险亦高

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* 投机客上周增加欧元空仓

* 目前欧元走强力道仍持续,可能会出现更明显的轧空

* 如果涨破心理关卡1.3000,可能就是引爆点

* 技术阻力位在1.3023/21,两个价位分别是10月25日及31日的日高

* 1.2925和1.2900有大批期权到期,但似乎尚无太大影响 (完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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