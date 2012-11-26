路透伦敦11月26日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:突破1.2882的确带来了正面效应,市场目前已经回到55日及233日均线的区间之上.周五以来的价格表现已经构成一个小型的多头旗型,因此市场初步有可能上探目前位于1.30的2011年高位拉出的压力线后,才会稍事喘息.
* 美元/日圆:从周五低点82.06发起的涨势看来不是太强.此番挣扎走势极为符合可能会深度拉回的型态.对于今日,我们呼吁要高度警觉是否会跌破周五低点,因在那下方不远恐怕有不少停止单.
* 欧元/瑞典克朗:没有什么能改变我们看法的新依据.市场仍处于修正走势,下探55日均线区间支撑,在回到8.63/64上方、上测8.72之前,仍有可能回探8.55/56.
纽约 当日 今年来 2010年
0839GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2968 1.2975 -0.05 +0.18 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.06 82.41 -0.42 +6.65 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 106.42 106.88 -0.43 +6.88 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9282 0.9280 +0.02 -1.00 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6019 1.6030 -0.07 +3.12 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9931 0.9927 +0.04 -2.57 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0454 1.0458 -0.04 +2.24 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8232 0.8235 -0.04 +5.76 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 85.790 86.120 -0.38 +9.09 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.550 67.840 -0.43 +12.90 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.45 132.06 -0.46 +9.97 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2684 1.2689 -0.04 -3.37 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧;审校 丁琦
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