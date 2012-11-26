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市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 17:06 BJT

〔表格〕台湾10月M2年增率3.29%创逾四年新低,因资金转向保险及基金

路透台北11月26日电---台湾央行周一公布,10月货币总计数M2年增率为3.29%,创下逾四年以来新低,主因部分资金转向保险及共同基金等非存款商品所致.

此前M2增速低位为2008年9月的2.65%.

1-10月的平均M2年增率在4.32%.2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.

货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.

以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):

M2 M1A M1B

2012年

10月 3.29 3.21 3.57

9月 3.96 2.54 3.35

8月 3.69 2.35 2.73

7月 3.80 4.05 2.88

6月 4.19 4.51 3.18

5月 4.40 4.55 3.24

4月 4.72 4.89 3.77

3月 5.05 2.74 3.47

2月 4.92 1.16 2.84

1月 5.22 4.22 3.86

2011年

12月 5.01 5.85 3.51

11月 5.07 6.37 4.22

10月 5.54 7.50 5.12

9月 5.85 8.84 6.28

8月 6.16 9.45 7.44

7月 6.18 7.30 7.60

6月 5.99 6.72 8.06

5月 6.14 6.92 8.00

4月 5.88 8.73 8.17

3月 5.97 10.08 9.22

2月 6.12 8.37 9.40

1月 5.59 11.11 9.35 (完)

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--记者 高洁如; 审校 张喜良

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