〔表格〕台湾10月M2年增率3.29%创逾四年新低,因资金转向保险及基金

《美国重要政经日程》-2月28日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透台北11月26日电---台湾央行周一公布,10月货币总计数M2年增率为3.29%,创下逾四年以来新低,主因部分资金转向保险及共同基金等非存款商品所致.
此前M2增速低位为2008年9月的2.65%.
1-10月的平均M2年增率在4.32%.2012年央行设定M2年增率目标区间2.5-6.5%,与去年相同.
货币总计数M1A为通货加支票及活期存款,M1B为M1A加活期储蓄存款,而M2则为M1B加准货币.准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产,如定期存款及外汇存款.
以下为台湾货币总计数较上年同期变动百分比(%):
M2 M1A M1B
2012年
10月 3.29 3.21 3.57
9月 3.96 2.54 3.35
8月 3.69 2.35 2.73
7月 3.80 4.05 2.88
6月 4.19 4.51 3.18
5月 4.40 4.55 3.24
4月 4.72 4.89 3.77
3月 5.05 2.74 3.47
2月 4.92 1.16 2.84
1月 5.22 4.22 3.86
2011年
12月 5.01 5.85 3.51
11月 5.07 6.37 4.22
10月 5.54 7.50 5.12
9月 5.85 8.84 6.28
8月 6.16 9.45 7.44
7月 6.18 7.30 7.60
6月 5.99 6.72 8.06
5月 6.14 6.92 8.00
4月 5.88 8.73 8.17
3月 5.97 10.08 9.22
2月 6.12 8.37 9.40
1月 5.59 11.11 9.35 (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%