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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:18 BJT

〔中港股市〕恒指四个交易日来首见下跌,中国股市表现落后

* 恒生指数收低0.2%,国企指数跌0.4%,沪深300指数跌0.8%

* 中国电信类股表现疲弱,上周上涨后出现获利了结

* 东风汽车创下一年来单日最大涨幅,据传与雷诺达成新的合资协议

路透香港11月26日电---香港股市周一下跌,为四个交易日来首见,主要受中国股市疲软不振拖累,而投资人对于电信等上周表现较佳个股了结获利.

恒生指数.HSI收跌0.2%,收在日低21,861.8点.恒生国企指数.HSCE收跌0.4%.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300下滑0.8%,沪综指.SSEC下跌0.5%.两大股指已有超过一周时间在40-50点的窄幅区间波动.

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