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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 17:16 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,证券业卖超27亿台币

路透台北11月26日电---台湾柜台买卖中心周一公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 25.50 0.00 +25.00

票券业 2.00 0.00 +2.00

证券业 11.50 38.50 -27.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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