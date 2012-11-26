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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 18:41 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货收高,受惠于库存增速减缓及希腊协议的憧憬

路透吉隆坡11月26日电---马来西亚棕榈油期货周一小幅上涨,因预期库存增加的速度可能较慢.另外,市场也聚焦今晚稍晚时可望敲定的希腊金援协议,这个消息可能会激励市场.

船货调查数据显示,马来西亚出口下滑速度放慢许多,减缓了库存增加的压力,并提供棕榈油价格支撑.因金融市场动荡,棕榈油价格今年迄今已下跌23%.

"如果出口全月跌幅维持2%,那将意味着虽然库存水平可能增加,但增速可望较原先预期的慢,"Kenanga Investment Bank分析师Alan Lim说.

指标2月合约FCPOc3上涨1.5%,收报每吨2,432马币(林吉特).

整体成交量为30,722口,高于平日的25,000口.

路透市场分析师王涛说,技术分析显示,新的多头目标每吨2,485马币已经确立,放弃此前的较偏空目标2,321马币.(完)

--编译 李婷仪;审校 蔡美珍

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