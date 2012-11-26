〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.56

路透芝加哥11月26日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.56,9月0.00.

月度指数:

12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 12年5月 11年10月

现值 -0.56 0.00 -1.13 +0.05 -0.49 -0.26 +0.07

前值 -- 0.00 -1.17 +0.07 -0.48 -0.22 +0.07

三个月移动均值:

12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 12年5月 11年10月

现值 -0.56 -0.36 -0.52 -0.23 -0.26 -0.34 -0.17

前值 -- -0.37 -0.53 -0.21 -0.24 -0.33 -0.17

芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力下降.

分项指数:

对月度指数的贡献度

12年10月 12年9月

就业 +0.07 +0.13

消费与住房 -0.19 -0.17

产出相关 -0.45 -0.06

销售、订单、存货 +0.01 +0.10

备注:

芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.

芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.

与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]