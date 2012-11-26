〔表格〕美国芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.56

《美国重要政经日程》-2月28日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透芝加哥11月26日电---美国芝加哥联邦储备银行周一公布,芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数为负0.56,9月0.00.
月度指数:
12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 12年5月 11年10月
现值 -0.56 0.00 -1.13 +0.05 -0.49 -0.26 +0.07
前值 -- 0.00 -1.17 +0.07 -0.48 -0.22 +0.07
三个月移动均值:
12年10月 12年9月 12年8月 12年7月 12年6月 12年5月 11年10月
现值 -0.56 -0.36 -0.52 -0.23 -0.26 -0.34 -0.17
前值 -- -0.37 -0.53 -0.21 -0.24 -0.33 -0.17
芝加哥联邦储备银行表示,三个月移动均值显示经济活动低于历史趋势,暗示未来一年的通胀压力下降.
分项指数:
对月度指数的贡献度
12年10月 12年9月
就业 +0.07 +0.13
消费与住房 -0.19 -0.17
产出相关 -0.45 -0.06
销售、订单、存货 +0.01 +0.10
备注:
芝加哥联邦储备银行表示,指数数值为零显示全国经济以历史趋势的步伐扩张,负值显示成长低于趋势值,而正值显示成长高于趋势值.
芝加哥联邦储备银行指数所包含的85个经济指标来自四大类别:产出及所得,就业、失业及工时,个人消费及住房,销售、订单及存货.
与波动剧烈的月度指数相较,三个月移动平均提供全国经济成长更为连贯的样貌.(完)
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--编译 张明钧;审校 蔡美珍
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%