〔表格〕德国12月GfK消费者信心指数降至5.9,低于市场预期

《美国重要政经日程》-2月28日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透柏林11月26日电---德国市场研究机构Gfk周一公布的调查显示,德国消费者信心在即将进入12月之际下滑,因担心欧元区债务危机及全球经济成长放缓.
这项对约2,000名德国民众进行的调查显示,12月GFK消费者信心指数降至5.9,而11月下修后为6.1.分析师原预估12月指数为6.2.
2012年12月 2012年11月 2011年12月
GfK消费者信心指数 5.9 6.1 5.6
消费者信心指数分项 2012年11月 2012年10月 2011年11月
购买意愿 29.4 33.9 40.3
收入预期 17.8 29.9 31.1
景气周期预期 -14.6 -15.8 -7.2
注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.
该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上年同期下降.
据GFK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)
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--编译 张明钧;审校 蔡美珍
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%