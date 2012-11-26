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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 20:10 BJT

〔表格〕德国12月GfK消费者信心指数降至5.9,低于市场预期

路透柏林11月26日电---德国市场研究机构Gfk周一公布的调查显示,德国消费者信心在即将进入12月之际下滑,因担心欧元区债务危机及全球经济成长放缓.

这项对约2,000名德国民众进行的调查显示,12月GFK消费者信心指数降至5.9,而11月下修后为6.1.分析师原预估12月指数为6.2.

2012年12月 2012年11月 2011年12月

GfK消费者信心指数 5.9 6.1 5.6

消费者信心指数分项 2012年11月 2012年10月 2011年11月

购买意愿 29.4 33.9 40.3

收入预期 17.8 29.9 31.1

景气周期预期 -14.6 -15.8 -7.2

注:该消费者信心指数用于预测下个月实质民间消费的发展趋势.

该指数高于零表示民间消费较上年同期成长;低于零则表明消费较上年同期下降.

据GFK,指数变动一个点,代表民间消费较上年同期变动0.1%.(完)

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--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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