〔表格〕德国12月GfK消费者信心指数降至5.9,低于市场预期

路透柏林11月26日电---德国市场研究机构Gfk周一公布的调查显示,德国消费者信心在即将进入12月之际下滑,因担心欧元区债务危机及全球经济成长放缓.

这项对约2,000名德国民众进行的调查显示,12月GFK消费者信心指数降至5.9,而11月下修后为6.1.分析师原预估12月指数为6.2.