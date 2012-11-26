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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 19:10 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾及印尼股市创收盘高位纪录,市场等待希腊协议

路透曼谷11月26日电---菲律宾股市周一连续第二个交易日创收盘纪录高位,印尼股市亦由大型股领涨收在历史高点,但成交量相对温和,因投资人等待希腊援助协议出炉.

菲律宾股指.PSI收在5,579.42点,超越周五的纪录收盘高点5,552.34点,Philippine Long Distance Telephone Co(PLDT)(TEL.PS)上涨0.4%.

雅加达综合指数.JKSE连续第四天上涨,收报4,375.17.龙头机车经销商PT Astra International Tbk (ASII.JK)上涨1.3%.

马来西亚股市.KLSE逆势下跌,收低0.4%,至1,607.88,为6月18日以来最低收位,电讯股下滑.马来西亚交易所称,外资卖出1.375亿马币(4,495万美元).

1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3004.50 15.22 +0.51 +13.53 2646.35

马来西亚 .KLSE 1607.88 -6.44 -0.40 +5.04 1530.73

泰国 .SETI 1290.85 9.15 +0.71 +25.90 1025.32

印尼 .JKSE 4375.17 26.36 +0.61 +14.47 3821.99

菲律宾 .PSI 5579.42 27.08 +0.49 +27.62 4371.96

越南 .VNI 377.90 -3.81 -1.00 +7.50 351.55

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(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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