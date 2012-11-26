〔东南亚股市〕菲律宾及印尼股市创收盘高位纪录,市场等待希腊协议

****日韩经济指标预测--2月28日-3月7日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
路透曼谷11月26日电---菲律宾股市周一连续第二个交易日创收盘纪录高位,印尼股市亦由大型股领涨收在历史高点,但成交量相对温和,因投资人等待希腊援助协议出炉.
菲律宾股指.PSI收在5,579.42点,超越周五的纪录收盘高点5,552.34点,Philippine Long Distance Telephone Co(PLDT)(TEL.PS)上涨0.4%.
雅加达综合指数.JKSE连续第四天上涨,收报4,375.17.龙头机车经销商PT Astra International Tbk (ASII.JK)上涨1.3%.
马来西亚股市.KLSE逆势下跌,收低0.4%,至1,607.88,为6月18日以来最低收位,电讯股下滑.马来西亚交易所称,外资卖出1.375亿马币(4,495万美元).
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3004.50 15.22 +0.51 +13.53 2646.35
马来西亚 .KLSE 1607.88 -6.44 -0.40 +5.04 1530.73
泰国 .SETI 1290.85 9.15 +0.71 +25.90 1025.32
印尼 .JKSE 4375.17 26.36 +0.61 +14.47 3821.99
菲律宾 .PSI 5579.42 27.08 +0.49 +27.62 4371.96
越南 .VNI 377.90 -3.81 -1.00 +7.50 351.55
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(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 2月28日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 1月 -- +7.1% 房屋开工(较上年同期) +3.2% +3.9% 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第四季 -- -1.3% 3月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 顺差28 出口 +14.7% +11.2%
* 美国总统特朗普将发表讲话，阐述其经济计划 * 投资者担心特朗普讲话缺乏政策细节 * 日圆下跌，因美国公债收益率上涨 (新增汇率表格) 路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括 美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的 讲话。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他 涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍 。 不过，一些投资者担心，特朗普在讲话中可能不会提及经济计划的细节，改革带来的影 响可能不会很快显现。努钦上周曾表示，希望国会在8月休会前通过“重大的”税改法案， 晚于很多投资者希望的时间。 努钦“似乎在暗示，税改细节可能要到接近夏季的后半段才公布，我们预计，接近明年 底时，经济增速很可能为3%，”CIBC Capital Markets资深宏观策略师Bipan Rai说。 “从短期成长预期，以
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 103.60 +0.65 +0.63 1304156 京东 30.80 +0.53 +1.75 5946160 新浪 70.84 -1.08 -1.50 964484 搜狐 40.47 -0.78 -1.89 140939 网易 301.76 +1.83 +0.61 1055513 百度 172.97 -2.20 -1.26 3520802 台湾 台湾积体电路