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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 20:39 BJT

〔国际油市〕航煤折价走阔,然而2013年行情看俏

路透新加坡11月26日电---亚洲航煤现货市场折价周一走阔,显示近月需求疲软,不过产业消息人士指出,明年合约价是以较高水准敲定.

路透数据显示,亚洲航煤现货折价走弱0.04美元至每桶较新加坡报价每桶负0.10美元,此为6月26日触及相同水准以来最低.

但交易商多表示,就近期亚洲敲定的合约来看,明年市场氛围料将转强.

产业消息人士称,韩国S-Oil Corp已经与至少两家买家敲定2013年航煤合约,价格高于当前合约水准.

一名消息人士表示,S-Oil已经同意以每桶较新加坡报价折价0.10美元至溢价0.10美元的水准出售航煤船货.

合约细节尚不明朗,但是消息人士补充道,买家包括中国航油、中国石油天然气股份有限公司、以及中国石油化工股份有限公司.目前无法取得S-Oil官方评论.

另一方面,产业消息人士称,中国航油已经敲定2013年的合约要求,离岸价格(FOB)略较新加坡报价小幅折价.

然而无法确认卖方的细节.

"我想明年不太好过,合约价格看来非常昂贵,"一名驻新加坡交易商表示.

消息人士称,S-Oil还在就2013年柴油船货合约进行协商.

现货市场方面,Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)向维多(Vitol)出售4万吨含硫0.5%柴油,12月17-21日装运,价格为较中东含硫0.25%柴油报价折价0.20美元.

该公司也卖给嘉吉一批相似规模的航煤船货,12月15-17日装运,每桶折价1.25美元.

越南方面,Saigon Petro已经买进1万吨含硫0.25%的柴油,价格为较新加坡成本加运费(C&F)报价每桶溢价约1.35美元.

维多自壳牌买进10万桶12月11-15日装运的航煤,价格为较新加坡报价每桶折价0.20美元.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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