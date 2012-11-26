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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 20:39 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油12月/1月跨月价差走强至逾一周高位

路透新加坡11月26日电---亚洲燃料油跨月价差周一反弹至逾一周最强水位,因市场预期明年初需求增强,令市况获得支撑.

根据路透数据,亚洲收盘时,近月12月/1月正价差缩窄0.88美元,至每吨3.38美元,为11月16日以来最强水准.

由于11月即将结束,次月价差亦开始吸引市场兴趣.1月/2月价差缩窄0.75美元,至正价差每吨2.75美元.

日本需求可望增加,因日本冬季温度料将为正常到低于平均.

中国小型炼厂预料亦将在农历春节之前增加库存.

但路透市场分析师Clyde Russell指出,中国化工可能获得2013年进口1,000万吨原油的许可证,这可能减少中国化工的燃料油需求,进一步打击市场人气.[ID:nSB2114987]

实货现货升水持续疲软,因供应过剩.预定12月抵达亚洲的西方燃料油船货接近500万吨,为连续第三个月套利船货超过450万吨.

根据路透估算,12月燃料油裂解价差较迪拜原油贴水幅度,由一周高位每桶11.41美元缩窄0.06美元.

中石油向BP卖出4万吨380-cst燃料油,12月12-16日装船,较12月下半月报价每吨贴水2.00美元,相当于较新加坡现货报价每吨贴水约1.20美元.

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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