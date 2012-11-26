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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 21:04 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差升至三个交易日高点

路透新加坡11月26日电---亚洲石脑油周一价格为每吨942美元,裂解价差为每吨109.65美元,双双创三个交易日高位,但现货交易活动有限,因市场聚焦于合约谈判.

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)目前正与亚洲买主洽谈2013年2月-12月石脑油合约溢价.

谈判于新加坡进行,料于周五结束.

随后沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)下周将在日本大阪,与买家进行2013年1-6月合约谈判.

多数交易商预期明年市况走坚,因供给相对紧俏,至少第一季如此,因有部分石脑油炼厂维修.

此外,台湾中油一座年产70万吨的石脑油新裂解装置将在2013年7月投产.

中油一座年产23万吨的裂解装置已于今年6月除役.

亚洲汽油裂解价差报每桶7.72美元,接近两周低点,现货需求的支撑有限.

新加坡汽油现货交易两笔,壳牌向托克(Trafigura)买进一批95辛烷汽油船货,12月15-19日装船,每桶123.20美元,道达尔向中石油买进一批95辛烷汽油船货,12月11-15日装船,每桶123.10美元.

Socar向嘉能可买进一批2月下半月石脑油船货,每吨930美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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