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亚洲 | 2012年 11月 26日 星期一 20:52 BJT

〔亚洲橡胶〕11月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 2

* 12月 247.7 6 245.6 15

* 1月 250.2 13 247.7 5

* 2月 254.3 58 252.0 5

* 3月 257.7 348 255.3 39

* 4月 259.8 4248 257.5 949

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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