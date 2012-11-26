〔亚洲橡胶〕11月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

更新版 1-企业并购：标准人寿和安本同意合并，每年可节省成本至多2亿英镑
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
路透11月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
* 11月 2
* 12月 247.7 6 245.6 15
* 1月 250.2 13 247.7 5
* 2月 254.3 58 252.0 5
* 3月 257.7 348 255.3 39
* 4月 259.8 4248 257.5 949
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 (更新拆款及央行定存单发行节) 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36
SMMT为英国汽车生产商与经销商协会的英文缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选