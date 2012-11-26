〔伦敦美债〕公债价格上扬,美国财政问题及西班牙情势支撑避险买气

《全球汇市》美元在特朗普国会演说前持稳，日圆下跌
路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
路透伦敦11月26日电---美国政府公债价格周一上扬,由上周跌势回升,美国财政问题及西班牙政治情势的不确定性,支撑了避险资产买气.
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌2.9个基点,至1.66%,上周五曾升至1.70%.
美国公债期货TYv1上周下跌,因多位国会议员表示,有信心可以达成协议化解"财政悬崖".但到周一时,这份信心似乎已经减弱.
"市场担心可能年底之前不会有协议,"RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称."达成折衷协议的时间不多.我认为至少短线这个议题将持续影响美债走势震荡."
但Stamenkovic指出,中期而言,美债并未具备很高价值及预期收益率,足以在未来三至六个月上扬.
一交易商称,西班牙加泰罗尼亚周日地方选举,由分离主义势力获胜,是风险资产的另一项不确定性,但西班牙公债收益率对选举结果的反应有限.
五年期美国公债收益率US5YT=RR下跌2.4个基点,至0.68%,30年期公债收益率US30YT=RR跌2.8个基点,至2.80%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透纽约2月27日 - 美元兑一篮子货币周一持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表讲话，以及多位美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员的讲话。
* 投资人静待周二特朗普总统国会讲话 * 公债收益率从周五触及的至少两周低点反弹 * 美联储柯普朗称可能需要在近期加息 路透纽约2月27日 - 美国公债收益率周一从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话也扶助收益率走强。 分析师表示，在上周五对美国公债愈发看好后，投资人也在调整仓位 。上周五美国10年期公债收益率 跌至逾五周最低的2.31%，周 一该收益率高见2.370%。 美国财长努钦周日表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重 要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业 国际竞争力等的全面计划做一些介绍。 特朗普周一表示，他正寻求“历史性的增加”军费支出，由削减其他 政府开支来注资，且周二他将谈及基建投资计划。 另外，达拉斯联储总裁柯普朗周一表示，美联储可能需要在近期加息 ，以避免落后于通胀形势。 “市场对柯普朗的讲话，
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。