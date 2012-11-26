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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 21:13 BJT

〔伦敦美债〕公债价格上扬,美国财政问题及西班牙情势支撑避险买气

路透伦敦11月26日电---美国政府公债价格周一上扬,由上周跌势回升,美国财政问题及西班牙政治情势的不确定性,支撑了避险资产买气.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌2.9个基点,至1.66%,上周五曾升至1.70%.

美国公债期货TYv1上周下跌,因多位国会议员表示,有信心可以达成协议化解"财政悬崖".但到周一时,这份信心似乎已经减弱.

"市场担心可能年底之前不会有协议,"RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称."达成折衷协议的时间不多.我认为至少短线这个议题将持续影响美债走势震荡."

但Stamenkovic指出,中期而言,美债并未具备很高价值及预期收益率,足以在未来三至六个月上扬.

一交易商称,西班牙加泰罗尼亚周日地方选举,由分离主义势力获胜,是风险资产的另一项不确定性,但西班牙公债收益率对选举结果的反应有限.

五年期美国公债收益率US5YT=RR下跌2.4个基点,至0.68%,30年期公债收益率US30YT=RR跌2.8个基点,至2.80%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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