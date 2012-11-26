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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 22:02 BJT

〔欧洲政经〕德国副财长称,不只有德国反对希腊债务减记

路透11月26日电---德国副财长周一表示:

* 不只有德国反对希腊债务减记,建议德国不要退让

* 可以在不用减记希腊债务的情形下解决融资问题 (完)

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