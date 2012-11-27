《台湾报摘》--工商时报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 头版头条:
-- 政府振兴股市方案尚未出炉,上市柜公司已纷纷先启动库藏股自救,昨日共有开发金(2883.TW)、中环(2323.TW)、F-百和(8404.TW)、国众(5410.TWO)和广积(8050.TWO)等五家宣布买回库藏股,其中以开发金买回20万张最大手笔.11月以来上市柜宣布买回库藏股数量累积达36.58万张,创今年单月新高,台股护盘潮来了.
* 其他:
--行政院拟从松绑交易面着手救股市,证券公会则提出"护盘三部曲",建议政府从放宽融资券当冲循环使用、开放现股当冲、放宽大陆自然人、陆资QDII资格等措施着手,甚至指出直接调降证交税,才是救股市的大补丸.
--经建会规划的自由经济示范区最快本周内向行政院长报告,未来将由中央指示或地方申请设置自由经济示范区,并订定特别法排除现有法律限制,让区内投资及贸易朝向自由化,其中外劳比例上限争取40-50%,区内国际物流拟争取免税优惠.
--北京证监局副局长陈稹昨日出席第15届京台金融合作论坛时指出,两岸在金融产品合作、从业人员上都有很大的合作空间,期望在ECFA(两岸经贸合作协议)框架下开放更多陆企在台挂牌上市,并欢迎台湾证券机构前往北京开设分支机构. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部