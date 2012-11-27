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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:25 BJT

《台湾报摘》--工商时报11月27日

* 头版头条:

-- 政府振兴股市方案尚未出炉,上市柜公司已纷纷先启动库藏股自救,昨日共有开发金(2883.TW)、中环(2323.TW)、F-百和(8404.TW)、国众(5410.TWO)和广积(8050.TWO)等五家宣布买回库藏股,其中以开发金买回20万张最大手笔.11月以来上市柜宣布买回库藏股数量累积达36.58万张,创今年单月新高,台股护盘潮来了.

* 其他:

--行政院拟从松绑交易面着手救股市,证券公会则提出"护盘三部曲",建议政府从放宽融资券当冲循环使用、开放现股当冲、放宽大陆自然人、陆资QDII资格等措施着手,甚至指出直接调降证交税,才是救股市的大补丸.

--经建会规划的自由经济示范区最快本周内向行政院长报告,未来将由中央指示或地方申请设置自由经济示范区,并订定特别法排除现有法律限制,让区内投资及贸易朝向自由化,其中外劳比例上限争取40-50%,区内国际物流拟争取免税优惠.

--北京证监局副局长陈稹昨日出席第15届京台金融合作论坛时指出,两岸在金融产品合作、从业人员上都有很大的合作空间,期望在ECFA(两岸经贸合作协议)框架下开放更多陆企在台挂牌上市,并欢迎台湾证券机构前往北京开设分支机构. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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