《台湾报摘》--经济日报11月27日

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
* 头版头条:
--金管会昨日宣布,研拟开放对投资人的现股"先买后卖"当日冲销交易,列为金管会"振兴股市方案"重要措施,预计最快年底前上路.
* 其他:
--国家通讯传播委员会(NCC)昨日公布行动宽频业务(俗称4G)释照原则,采技术中立,最少4张执照,最多8张,新业者可望加入竞争,中华电(2412.TW)、台湾大(3045.TW)、远传(4904.TW)等电信三雄也有机会拿下一定频宽,站稳4G战场上最佳的作战位置.
--国华人寿今日再度标售,将出现中国信托、三商美邦与台湾人寿2833.TW三强对决,市场估计赔付金额在800亿-1,100亿台币,政府赔付态度将是国华能否顺利标脱关键.
--营业秘密法草案明天就将送进立法院,交由司法与经济委员会联席审查,最快年底三读通过.未来台干被陆企挖角若涉嫌,刑度及罚金将提高.但能否遏止层出不穷的陆企挖角台资员工衍生的泄密问题,还很难说.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
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路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部