版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:37 BJT

《台湾报摘》--经济日报11月27日

* 头版头条:

--金管会昨日宣布,研拟开放对投资人的现股"先买后卖"当日冲销交易,列为金管会"振兴股市方案"重要措施,预计最快年底前上路.

* 其他:

--国家通讯传播委员会(NCC)昨日公布行动宽频业务(俗称4G)释照原则,采技术中立,最少4张执照,最多8张,新业者可望加入竞争,中华电(2412.TW)、台湾大(3045.TW)、远传(4904.TW)等电信三雄也有机会拿下一定频宽,站稳4G战场上最佳的作战位置.

--国华人寿今日再度标售,将出现中国信托、三商美邦与台湾人寿2833.TW三强对决,市场估计赔付金额在800亿-1,100亿台币,政府赔付态度将是国华能否顺利标脱关键.

--营业秘密法草案明天就将送进立法院,交由司法与经济委员会联席审查,最快年底三读通过.未来台干被陆企挖角若涉嫌,刑度及罚金将提高.但能否遏止层出不穷的陆企挖角台资员工衍生的泄密问题,还很难说.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐