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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 08:53 BJT

《台湾重要政经日程》--11月27日-2013年10月10日

==================今日重要政经消息======================
  11/27(二) 
  --16:00 经建会公布10月景气灯号.
  --16:30 经济部工业局例行记者会.
  --16:30 关税总局例行记者会

  ==================近期重要政经消息======================  
  11/30(五)
  --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割.

  12/3(一)
  --汇丰公布台湾PMI.

  12/5(三)
  --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%.   
  --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元.

  12/7(五)
  --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. 

  12/13(四)
  --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割.
  --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割.

  12/20(四)
  --16:00 经济部公布11月外销订单,上月年增3.2%.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/24
  --16:00  经济部公布11月工业生产指数年增率,上月初值为年增4.56%.

 *12/25
  --16:10  台湾央行公布11月M2货币总计数年变动率.

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  2013年
  1/1(二)
  --金融市场休市一日.

  2/11-2/15
  --农历春节假期.

  2/23 (六)
  --补行上班一日,金融市场开市.
  --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
 
  2/28 (四)
  --228纪念日休假,金融市场休市.

  4/4-4/5
  --儿童节/民族扫墓节休市二日.

  6/12(三)
  --端午节休市一日.

  9/14(六)
  --弹性放假补行上班一日.
  
  9/19-9/20
  --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.

  10/10(四)
  --国庆日休市一日. (完)     
 
  --记者 高洁如; 审校 曾祥进

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