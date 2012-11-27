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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 09:20 BJT

〔台湾股市〕开盘近持平,汽车等防御类股走高

路透台北11月27日电---台湾股市周二开盘近持平,在近期涨势后投资者暂喘口气,汽车等防御类股开盘走高. 加权股价指数.TWII开盘微升0.02%或1.37点,报7,408.74点.上日收在五周收盘高位. 汽车类指数.TAUI和观光类指数.THOI双双涨逾0.3%.但电子类指数.TELI下滑0.3%.(完) --编译 张若琪;审校 石冠兰 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]

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