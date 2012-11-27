〔台湾汇市〕台币连三天收升,但价格关卡令外资推升本币动能停滞

* 连三天涨势达价格瓶颈区

* 外资看法分歧,台币或在当前区间暂事休息

* 明日交投料主要在29.100上下

路透台北11月27日电---台币兑美元TWD=TP周二收升1.4分,为连续第三天收升,但升值动能已弱.在希腊终于获得援助的利多刺激下,外资汇入令台币随多数亚币走扬,但盘中触及近期高位29.050后见央行买入美元,令原持谨慎看法的外资随之弃守台币,价格再陷僵滞区间.

汇银人士指出,台股.TWII连续大涨两天后陷入停顿休息,自昨日下午起陆续汇入的外资在今早一波汇入后,也随之暂停.且韩国政府同步祭出管制外资措施,令同处央行高度关切外资动向的台湾也有所警愓,台币再度推高不易.交易员料明日台币将在29.100附近整理,等待下一波的台股攻势.

"股市停顿,汇市也跟着停顿."一本地银行交易员称.

台币虽连升三日,但也仅累计走扬5.6分,约当0.19%,显示即使在有利气氛下,升值空间仍十分有限,市场谨慎情绪弥漫.盘中高位29.050为一周半高位,前高落于11月15日同报29.050.

交易员指出,台币前波29元的攻防战中,因央行严格控管投机交易令外资余悸犹存,今日再临29元前哨的29.050水准,央行尽管只零星买入美元干预,但已令部分外资自动撤出,加上进口商也见美元买盘,台币重新贬回近29.100附近水准.

交易商也认为,欧债问题获得纾缓在市场预料之中,今日虽带动风险资产上扬,但也有一点利多出尽的味道,特别台币在当前价位操作不易,近29.200有出口商的沉重美元抛盘,下有29.050的升值瓶颈关卡,近期波动难脱这关键1角区间,或许年底前的传统汇市交易淡季,都难以再有像样行情出现.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币今日先是反应欧元区利多,各天期换汇点报价的折价幅度先是明显扩大,一面看升台币,但随现汇市场台币回贬,NDF也开始转向看贬台币,外资动向不定可见一般.

台股加权指数.TWII周二收盘小涨0.31%报7,430.20点;外资及陆资今日连续第四天买超台股,单日买超52.13亿台币,四天来累计买超达近300亿.[ID:nST0580367]

韩元周二走高,尽管韩国当局收紧了外汇管理规定;菲律宾披索触及逾四年半高位.希腊债务协议支撑新兴亚洲货币,不过多地管理当局有进场遏制升势.[EMRG/SGCN]

欧元区财长与国际货币基金组织(IMF)周一达成共识,通过规模相当于国内生产总值(GDP)20%的额外债务削减措施,希腊政府债务与GDP之比应在2020年降至124%.[ID:nSB2115909]

韩国周二表示,将从1月开始把银行外汇衍生品头寸上限调降四分之一,来遏制不断推升韩元KRW=汇率的外资流入.此举已在外界的普遍预期之中.[ID:nSB2116169]

本周重要事件包括周三美国联邦储备理事会(FED)发布褐皮书、欧元区财长预计将召开新闻发布会、美国新屋销售年率;周四英国央行公布12月金融稳定报告、美国公布GDP;周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.129 29.143 29.050-29.150 29.150 6.70 4.52

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.097 29.100 29.050-29.110 29.110 2.75 2.58

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.080/-0.065 -0.100/-0.085

美元/台币六个月期 -0.310/-0.280 -0.330/-0.300

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