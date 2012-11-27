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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 12:13 BJT

〔新西兰经济〕通胀预期进一步放缓,因成长前景仍疲软--央行调查

路透惠灵顿11月27日电---周二公布的一项调查显示,新西兰通胀预期在第四季进一步放缓,因成长前景仍然疲软.

新西兰央行的季度调查显示,企业经理人预期未来一年的平均年通胀率为1.77%.上次在8月时的调查结果为1.98%.

两年通胀预期为2.27%,上次调查为2.32%.一般认为两年是新西兰央行政策行动反映到物价的时间.

新西兰央行根据消费者物价指数(CPI)来制定其货币政策.7-9月季度的CPI上升0.3%,较上年同期高出0.8%,接近13年低位.

央行调查也显示,未来一年经济成长料为2.1%,上次调查的预估为2.2%.未来两年的经济年成长率预期持稳在2.3%.

预计经济可望在明年增强,因200亿新西兰元(160亿美元)的基督城重建工作料将加快速度.(完)

--编译 李婷仪;审校 李春喜/张涛

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