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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:49 BJT

〔台湾债市〕公债RP利率区间底部下调,资金未因股市反弹抽离

路透台北11月27日电---台湾公债10天期附买回(RP)利率周二区间底部下调,因公司债券源不足,令投信与银行纷纷增加公债的承做比重,新案子的成交利率部分低见至0.70%.

近日台股出现明显弹幅,不过未见资金自货币市场移往股市.一大型证券商交易员甚至表示,客户不但没抽钱,反而有个人户将更多资金挪往RP市场.在资金宽松条件未见改变下,预料月底紧缩效应将相当轻微.

"钱太多了,有银行是自己向下调的."另一证券商交易员说.

一大型证券商交易员则表示,目前公债RP续做利率以0.71-0.72%为主,至于新做的案子,由于要解掉其他客户的合约,因此以0.70%为主.

"月底都这样了,下月初应该会继续向0.70%靠拢."她说.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,部分低见0.70%.上日在0.71-0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数低见至0.80%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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