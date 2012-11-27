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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 11:15 BJT

《全球市场》亚股及欧元上涨,希腊协议激励人气

* MSCI明晟亚太地区除日本以外股指升至约三周高位

* 日经收复盘初失土,上涨0.6%

* 欧元因希腊协议达成而升至一个月高位

* 基金解除部位似将令欧元上档受限

路透东京11月27日电---欧元周二触及一个月高点,亚股也连续第七日上涨.另外,大宗商品上升、美元则走软.此前相关各方就新的希腊债务目标达成协议,并就拨放下一笔援助金给希腊达成政治共识.

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