〔拉美经济〕第三季外资流入规模成长170%,但美财政悬崖将造成压力

路透墨西哥市11月26日电---外资第三季在主要拉丁美洲国家的股债市投资增加近两倍,不过对美国财政悬崖的担忧在年底前可能带来压力.

当地当局公布的数据显示,第三季国外投资组合投资流入巴西、墨西哥、智利、委内瑞拉及秘鲁的资金成长170%至347亿美元,第二季时因市场对欧洲感到不安而呈现萎缩.

但第三季流入金额仍低于第一季的354亿美元,后者为逾一年来最高.

根据基金追踪机构EPFR的数据,第四季初步迹象显示该地区的投资保持坚稳.

EPFR数据显示第四季的前八周流入拉丁美洲债市和股市基金的资金超过50亿美元,第三季同期则为24亿美元.

美国银行美林分析师Marcos Buscaglia表示,如果美国对日益逼近的加税减支的磋商没有进展,他预期2012年底前资金流入将放缓.

他说,"第三季资金大举流入拉美,不尽然暗示财政悬崖不会发生."他并称,如果财政悬崖的讨论周而复始,基本上流入该地区的资金将会减少."

Buscaglia认为,如果资金流入因避险心态升高而枯竭,该地区受到影响最大的国家将会是智利,料对其经济成长造成1个百分点的拖累.(完)