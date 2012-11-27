〔拉美经济〕第三季外资流入规模成长170%,但美财政悬崖将造成压力

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透墨西哥市11月26日电---外资第三季在主要拉丁美洲国家的股债市投资增加近两倍,不过对美国财政悬崖的担忧在年底前可能带来压力.
当地当局公布的数据显示,第三季国外投资组合投资流入巴西、墨西哥、智利、委内瑞拉及秘鲁的资金成长170%至347亿美元,第二季时因市场对欧洲感到不安而呈现萎缩.
但第三季流入金额仍低于第一季的354亿美元,后者为逾一年来最高.
根据基金追踪机构EPFR的数据,第四季初步迹象显示该地区的投资保持坚稳.
EPFR数据显示第四季的前八周流入拉丁美洲债市和股市基金的资金超过50亿美元,第三季同期则为24亿美元.
美国银行美林分析师Marcos Buscaglia表示,如果美国对日益逼近的加税减支的磋商没有进展,他预期2012年底前资金流入将放缓.
他说,"第三季资金大举流入拉美,不尽然暗示财政悬崖不会发生."他并称,如果财政悬崖的讨论周而复始,基本上流入该地区的资金将会减少."
Buscaglia认为,如果资金流入因避险心态升高而枯竭,该地区受到影响最大的国家将会是智利,料对其经济成长造成1个百分点的拖累.(完)
--编译 戴素萍;审校 李婷仪/艾茂林
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================