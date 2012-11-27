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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 11:35 BJT

〔台湾货币市场〕12月提存期资金预期变化一览表

路透台北11月27日电---台湾货币市场12月提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期4兆(万亿)1,231亿台币TWNCDTB1:

       12/04 63.00

       12/05 3,763.00

       12/06 261.00

       12/07 1,855.40

       12/08 987.00

       12/09 275.00

       12/10 1,272.00

       12/11 118.00

       12/12 6,403.00

       12/13 685.50

       12/14 4,547.50

       12/15 511.40

       12/16 3,336.00

       12/17 159.00

       12/18 44.00

       12/19 3,854.50

       12/20 328.50

       12/21 2,951.50

       12/22 411.50

       12/23 2,600.00

       12/24 130.00

       12/25 61.00

       12/26 3,235.35

       12/27 75.00

       12/28 89.50

       12/31 185.80

01/01 58.00

       01/02 48.00

       01/03 109.00

--公债还本付息644.5625亿台币:

12/05 92甲10期公债付息10.0625亿台币

12/17 91甲11期公债还本300亿台币

12/17 91甲11期公债付息7.5亿台币

12/19 87甲3期公债还本300亿台币

12/19 87甲3期公债付息20.625亿台币

12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--12/14: 182天期国库券发行,金额300亿台币,13日标售.

--12/18: 10年期101/9期增额公债发行,金额400亿元,13日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 高洁如; 审校 林高丽

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