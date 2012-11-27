〔印度评等〕穆迪称印度评等展望稳定,部分因为储蓄和投资率均高

路透基点：北汽集团启动2.9亿美元五年期可转让定期贷--TRLPC
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
路透11月27日电---穆迪周二指出,当前债信评等Baa3的印度,其评等展望稳定,部分是因该国储蓄和投资率均高.印度目前正面临能否避免遭其他信评机构降评的激烈争论.
穆迪在对印度的年度信用分析中并称,印度经济规模庞大且多元,国内生产总值(GDP)强劲增长,都对评等形成支撑.穆迪表示该项分析不会构成采取调整评等行动.
然而穆迪称,"印度社会和实体基础建设欠佳,政府赤字和负债比率较高,一再出现通胀压力且运营环境有不确定性,都对债信构成挑战,从而使评等受到牵制."
上月标准普尔警告印度仍有三分之一的可能在未来24个月遭降评,尽管标普称印度在9月启动的一连串改革措施已小幅改善了该国的前景.
惠誉也给予印度负面评等展望.
在面对一连串筹集岁入的挫败后,印度政府正努力解决财赤扩大的问题,这个问题有可能损害该国信用地位,或将引发债信评等遭降至垃圾等级.(完)
--编译 张若琪;审校 李婷仪/王兴亚
路透香港2月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，作为独家牵头行兼簿记行，渣打香港已为中国国有汽车生产商--北京汽车集团有限公司(北汽集团)启动2.9亿美元五年期可转让定期贷款。
0953GMT * 澳元可能特别容易受到当前股市跌势的影响 * 澳元/美元先前走势非常强劲，自12月以来上涨7.7% * 但澳元/美元多次在0.77水位遇阻回落，与2016年情况相似 * 交易员目前的澳元部位偏多，整体上也作多收益较高的货币 * 澳元多仓可能遭遇出清压力，若收在0.7622美元下方，可能引发争相退出部位的卖盘 (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部