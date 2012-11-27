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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 12:05 BJT

〔日本股市〕日经早盘小幅收高,希腊协议为日股涨势提供支撑

路透东京11月27日电---日股日经指数周二小幅上涨至逾六个月来最高水平,欧洲就希腊减债目标达成协议支撑其上涨.日股这波涨势在过去两周上涨将近9%.

不过这波涨势动能有减缓的迹象.多数大型出口股遭逢获利了结,而以国内需求为主的股票,例如银行股和房地产股反而受到青睐.

日经指数.N225早盘收高0.4%,至9,424.91点,连续第四日上涨.

东证股价指数.TOPX上涨0.3%至781.56点.(完)

--编译 李婷仪;审校 侯向明

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