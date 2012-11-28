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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 08:02 BJT

〔台湾货币市场〕11月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月28日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期3,042亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期7,266.55亿台币TWNCDTB1:

11/29 240.00亿

11/30 3,999.00亿

12/01 389.50亿

12/02 2,416.05亿

    12/03 222.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--12/3:"财101-9期"国库券发行,金额300亿台币,期限364天期.11月30日标售.

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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