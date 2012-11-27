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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 12:36 BJT

《汇市简讯》美元指数在目前水平有强劲支撑

0412 GMT

* 美元指数在测试7月高位84.1走跌以来的50%回档位之后下跌

* 八小时线图上突破趋势通道,将测试较低的目标

* 今日已测试过从78.6低点起涨的50%回档位80.04

* 这个水平正好大致和10月阻力区域重合(目前构成支撑)

* 欲浏览图表,请点击(Chart: link.reuters.com/xar73t) (完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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