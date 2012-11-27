〔台湾债市〕殖利率略收低,筹码稳资金宽令空方在增额券发挥空间有限

路透台北11月27日电---台湾债市殖利率周二略收低.10年增额券101/9R今日开始发行前交易,虽以1.14%开出并作势测季线支撑,但并未引发债市的卖压,空方力道因而收敛,使得101/9殖利率中止五连弹格局转为收低.

台币兑美元TWD=TP升值,再加上公债附买回(RP)利率区间底部下调,不但有利短券走势,也抵消了股市上涨的不利因素.交易商认为,在资金宽松、筹码安定条件不变下,年底前债市难见波段行情,明日101/9R发行前交易殖利率区间看在1.125-1.145%.

"只有R券有卖压,冷券端反而还看到积极的买盘."一大型证券商交易员说.

另一大型证券商交易员则表示,在101/9R登场前,101/9殖利率已先反弹一段,交易商再追空的风险较大.虽然台股仍然继续反弹,但因市场资金绰绰有余,对台债的影响程度降低.

台湾股市周二小涨0.3%并创五周收盘新高,与其他地区股市一道走升.加权股价指数.TWII收高22.83点,成为7,430.20点,第二日创五周最高收位.台币兑美元在连续第二天收升后,今日盘中仍呈现小幅升值走势,有交易员认为,美国联准会12月12日开会前,气氛仍有助非美货币走升.

台湾公债10天期RP利率周二区间底部下调,因公司债券源不足,令投信与银行纷纷增加公债的承做比重,新案子的成交利率部分低见至0.70%.[TW/CN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

10 101/9R A01109R=TWO -- 1.1383 *1.1380-1.1432* 177.50

5 101/6 A01106=TWO -0.20 0.8770 0.8770-0.8805 37.50

虽然台币升值,抵销了台股上扬的利空.不过也有交易商认为,目前政策走向对台股有利,且大盘的技术线型已逐渐翻空为多,且国际局势似乎对风险性资产较为有利,此时也不适宜对债市有乐观的想像.

多位交易员也提及,时序进入年底,以目前殖利率的位置,对多空双方而言均属中性,交易商似乎也不需要在此时进行大部位操作.

"感觉没有太大的议题促使我积极操作,年底前很可能都是区间盘整."一大型票券商交易员说.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 没有成交

10 101/9 A01109=TWO 1.1340

5 101/6 A01106=TWO 0.8770

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)