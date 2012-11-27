《台湾利率预测》12月短票利率料在0.77-0.82%,年底财报效应成紧缩因子

* 12月短票利率区间料在0.77-0.82%

* 年底金融机构报表效应料在宽松情势下投入变数

* 央行的季底理监事会议料利率维持不变

记者 高洁如

路透台北11月27电---台湾短票利率下月可能先低后高,尽管货币市场资金满溢,但金融机构年底财报效应料投入资金紧缩因子.预料12月提存期的短票利率料在0.77-0.82%,区间高位较上提存期稍走升.

在央行刻意宽松的资金环境下,金融机构莫不感受资金配置压力,这令短票利率低档松动向下.只不过,近季以来季底受限于金融机构严格限制跨季的拆款,令季底的利率有涨升空间,预料12月的"年底效应"紧缩因素将较先前各季更为明显.

"这个月的变数恐怕不是央行的理监事会,而是年底的效应,"一位大型票券商交易员表示.

前述交易员认为,货币市场的资金浮滥已令近二个月的月底效应并不明显,这也将稍稍宽慰稍许年底的紧张情势,预期短票利率虽会走高,但幅度仍然有限.

而目前各大金融机构普遍认为,央行12月底的理监事会议利率调整的机会不大,重贴现率料仍在1.875%不变.(央行利率预测请见TWINT1)

自第三季以来,台湾央行采行"适度宽松"的货币政策,在冲销力道偏弱之下,令市场的资金水位愈形走高.根据央行最新的数据显示,10月金融机构的净超额准备为平均210亿台币,已是连续四个月走升.此亦创下今年1月的平均258亿台币以来的最高.每年1或2月过年期间,为维持资金平稳充裕,央行皆采行更为宽松的货币政策以维资金情势的平稳.

台湾央行一位不愿具名的官员表示,金融机构的净超额准备数字虽走高,但该数字比起历史高位--2009年4月平均每日为1,541亿台币,仍有一段距离.官员也表示,整体而言准备货币的水位仍在中线附近,央行仍将采行妥适的货币政策.

至上日为止央行存单余额在6兆(万亿)5,966.05亿台币,较上月底的6兆6,282.75亿台币,11月以来已减少316.7亿台币.

路透周二访谈五家金融机构,估计11月短票利率大区间在0.75-0.85%,主要区间在0.77-0.82%.

初步估计,12月提存期共近4.1兆(万亿)台币的央行存单到期,另有约644.5625亿台币的公债还本付息.紧缩因素方面,财政部将分别在12月中旬发行各一期的公债以及国库券,金额总计为700亿台币;另央行也预料将在月初例行标售1,000亿台币的364天期存单.

以下为各金融机构对12月提存期银行间主要交易的短票利率高低档预期:

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大票券商一 0.765 0.82

大票券商二 0.77 0.80

大型银行一 0.78 0.85

大型银行二 0.75 0.80

大型银行三 0.77 0.82

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中 值 0.77 0.82(完)

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