〔台湾货币市场〕短率持平,国库券交割等紧缩因子不改宽松大环境

* 存单到期少令游资较少

* 国库券交割令外商资金水位低

* 宽松基调不变

记者 高洁如

路透台北11月27日电---台湾银行间短率周二大致平稳.今日存单到期较少、且国库券交割,令游资趋少,但并未明显影响目前宽裕的资金环境,短率持平区间.

资金调度人士表示,今日300亿台币的国库券交割令部分外商银行资金情势逆转,不但今日并无多余资金拆出,还逆向拆入,部分小型银行不得不转向本地银行同业寻求拆入.不过他们也认为,这个紧缩因子料将快速被目前宽裕的资金环境冲淡,不致拉高周五(30日)月底最后一日的短率水位.

"今天多钱的银行没那么多,在外面排队等着央行代收隔夜资金的队伍没那么长了,"一位银行交易人士表示.

台湾央行周一代财政部标售的273天期国库券,决标贴现率为0.65%;市场此前预期在0.68%附近.[ID:nST0579855]

本地时间16:02银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.384%,上日收报0.386%.今日区间在0.295-0.46%,同上日.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.47%;上日在0.388-0.52%.

**短票利率持平**

短票方面,市场交易员表示,受到外商银较少供应短期资金的影响,不少本地银行游资变少,也暂停拆出予票券商.不过,票券商交易员指出,近期票量少,但银行的买票意愿仍然很高,今日短票利率并未受到紧缩因子影响.

一个月短票成交利率主要在0.77%,0.78%交投比重较少.

台湾央行今日存单到期金额70亿,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

拆款中心资料PIBC显示,修正后周一超额准备为负3亿台币;累计超额准备为负408亿台币,加计前期1%的超额准备为496亿台币.

**公债RP利率成交低位下行**

公债10天期附买回(RP)利率区间底部下调,因公司债券源不足,令投信与银行纷纷增加公债的承做比重,新案子的成交利率部分低见至0.70%.

近日台股出现明显弹幅,不过未见资金自货币市场移往股市.一大型证券商交易员甚至表示,客户不但没抽钱,反而有个人户将更多资金挪往RP市场.在资金宽松条件未见改变下,预料月底紧缩效应将相当轻微.

"钱太多了,有银行是自己向下调的."另一证券商交易员说.

一大型证券商交易员则表示,目前公债RP续做利率以0.71-0.72%为主,至于新做的案子,由于要解掉其他客户的合约,因此以0.70%为主.

"月底都这样了,下月初应该会继续向0.70%靠拢."她说.

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.71-0.72%,部分低见0.70%.上日在0.71-0.72%;一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.81-0.82%,少数低见至0.80%.

交易商指出,本周紧缩因素尚有周三与周五各有67亿与30亿台币的台电公司债交割.(完)