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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 17:16 BJT

〔路透基点〕中华工程六年期融资案规模降至26亿台币--RLPC

路透香港11月27日电---汤森路透其下基点援引银行界消息人士说,台湾上市企业中华工程的六年期融资案规模,已从原先的32亿台币降至26亿台币(8,900万美元).

台湾企银承贷6亿台币,取得牵头行兼簿记行头衔.原始牵头行兼簿记行第一银行承贷10亿台币.

签约定在周四进行.

一如先前的报导,融资案由借款方的董事长提供担保,分两部分:A部分为6.1285亿台币履约保证,B部分为用作营运资金的19.9亿台币定期贷款.A部分以相当于额度15%的现金存款担保.

A部分提供年率1.2%的保证费.履约保证解除50%后,保证费率将降至1%.B部分利率较一年期邮政储蓄利率加码130个基点.牵头行可获最高先付费用25基点.

若B部分动用额度不到60%,借款人需支付承诺费15个基点.

这些资金将用于运营及高雄港口的一个建筑项目.B部分贷款采用子弹式还款,该项目45%的收入将用于偿还B部分贷款.

2011年10月,该借款方曾签署288万台币七年期项目融资案,其中履约保证部分的保证费年率为1.2%,定期贷款部分的利率较一年期邮政储蓄利率加码138个基点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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