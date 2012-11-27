路透伦敦11月27日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:昨日市况相当平淡,在位于1.3005的趋势线阻力下方交投,此一趋势线是从2011年高点1.4940所延伸而来.若突破此一趋势线阻力,则有机会瞄准9月高点1.3175.若拉回可望在1.2910区域附近寻获支撑,这是50日均线位置所在,而在这下方也有1.2050延伸而来的趋势线支撑,目前位于1.2735.

* 美元/日圆:持续从上周高点82.85拉回,短期可能进一步走软至80.50,但美元仍处于攻至84.00上方3月高点的轨道上.而中期支撑在于81.80.4月以来首度突破位于80.50的周线图上云区走势,看来是进一步强劲上涨的催化剂.唯有跌破80.50,才将意味着会拉回11月低点79.00.

* 欧元/英镑:持续守在目前位于0.8080英镑的200日均线上方,阻力仍是在0.8115,而随着当前多头走势持续推进,仍有可能探向10月高点0.8165.若跌破并收在0.8080英镑下方,将会破坏进一步上涨的潜力,同时也将重新开启下行走势,回探0.8020.下档方面,从7月低点0.7755延伸而来的趋势线支撑位于0.7990.

纽约 当日 今年来 2010年

0838GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2973 1.2972 +0.01 +0.22 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.20 82.06 +0.17 +6.84 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.68 106.37 +0.29 +7.14 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9279 0.9275 +0.04 -1.03 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6021 1.6025 -0.02 +3.13 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9925 0.9933 -0.08 -2.63 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0474 1.0459 +0.14 +2.44 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8216 +0.11 +5.67 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 86.120 85.800 +0.37 +9.51 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.630 67.450 +0.27 +13.04 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 131.72 131.49 +0.17 +10.20 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2731 1.2715 +0.13 -3.01 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张明钧; 审校 高琦

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