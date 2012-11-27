中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透伦敦11月27日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
* 欧元/美元:昨日市况相当平淡,在位于1.3005的趋势线阻力下方交投,此一趋势线是从2011年高点1.4940所延伸而来.若突破此一趋势线阻力,则有机会瞄准9月高点1.3175.若拉回可望在1.2910区域附近寻获支撑,这是50日均线位置所在,而在这下方也有1.2050延伸而来的趋势线支撑,目前位于1.2735.
* 美元/日圆:持续从上周高点82.85拉回,短期可能进一步走软至80.50,但美元仍处于攻至84.00上方3月高点的轨道上.而中期支撑在于81.80.4月以来首度突破位于80.50的周线图上云区走势,看来是进一步强劲上涨的催化剂.唯有跌破80.50,才将意味着会拉回11月低点79.00.
* 欧元/英镑:持续守在目前位于0.8080英镑的200日均线上方,阻力仍是在0.8115,而随着当前多头走势持续推进,仍有可能探向10月高点0.8165.若跌破并收在0.8080英镑下方,将会破坏进一步上涨的潜力,同时也将重新开启下行走势,回探0.8020.下档方面,从7月低点0.7755延伸而来的趋势线支撑位于0.7990.
纽约 当日 今年来 2010年
0838GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2973 1.2972 +0.01 +0.22 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.20 82.06 +0.17 +6.84 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 106.68 106.37 +0.29 +7.14 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9279 0.9275 +0.04 -1.03 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6021 1.6025 -0.02 +3.13 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9925 0.9933 -0.08 -2.63 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0474 1.0459 +0.14 +2.44 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8225 0.8216 +0.11 +5.67 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.120 85.800 +0.37 +9.51 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.630 67.450 +0.27 +13.04 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 131.72 131.49 +0.17 +10.20 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2731 1.2715 +0.13 -3.01 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧; 审校 高琦
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
* 台币先贬后升，因出口商和外资抛汇 * 外资续买超台股，净汇入逾1亿美元 * 台币短线升幅大，观望气氛浓交投清淡 * 台币明日交易区间料在30.700-30.850 路透台北2月17日 - 台币兑美元周五微收升。汇银人士表示，受外资持续汇入且净汇入逾1亿美元带动，台币摆脱早盘贬值格局，终场以微升作收；惟因台币短线升幅大，市场观察气氛转趋浓厚，交投趋清淡。 他们指出，台币早盘一度贬破30.800大关，最低贬至30.839，惟随即吸引出口商及外资进场抛汇，台币止贬回升，最高升至30.755。 〞下午外资偏丢美元，老朋友如油款有进来买美元，但交投清淡，波动区间很窄。〞一大型银行交易员说。 他们表示，台股今日虽收小跌，惟外资在台股仍呈买超，午后外商银行持续进场抛汇，出口商则转趋观望，使台币陷区间狭幅波动。 周六台湾金融市场因补班将正常交易。交易员表示，明天全球主要市场均休市，料台币将呈量缩价稳走势。 台湾股市周五终场收微跌。外资及陆资在台