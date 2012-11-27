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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 18:31 BJT

〔路透基点〕明阳与Reliance Power可再生能源项目寻求30亿美元融资

路透香港11月27日电---中国明阳风电集团周一宣布,明阳与印度Reliance Power将为两家公司的印度共同开发项目寻求30亿美元融资.

明阳指出,两家公司与中国国家开发银行周一签署一份30亿美元融资框架协议,国开行将担任协调银行及可能牵头行,为Reliance Power安排融资.

明阳内部一名知情消息人士表示,国开行已经在准备融资计划,将分阶段推出,用于每个项目."部分(项目)绝对会采取联贷,"消息人士称.

明阳指出,融资金额、条款及条件,将由可能参与的银行内部审核程序及进一步的项目评估决定.

根据宣布内容,明阳与Reliance Power在7月2日签署一份谅解备忘录,将在三年内共同开发高达2,500MW的可再生能源项目,明阳将提供工程、采购及建造解决方案,Reliance Power将在推动项目方面扮演协助角色,并提供当地市场援助.

无法取得国开行方面的评论.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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