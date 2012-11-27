〔台湾经济〕10月景气灯号续呈由低迷转复苏"黄蓝灯",但力道仍微弱

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透台北11月27日电---台湾经建会周二表示,10月景气对策信号连续第二个月呈现代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",但分数则减为18分,较上月下修值减少2分,显示复苏力道仍微弱.
经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续10个月亮出代表景气低迷的蓝灯,但上月终转为黄蓝灯.黄蓝灯分数区间在17-22分.
九个项目中,多数项目分数均持平,海关出口值由黄红灯转为蓝灯,减少3分;批发、零售及餐饮营业额指数则由蓝灯转黄蓝灯,分数增1分.
经建会的新闻稿指出,中国经济可望明显回温,美国近期经济表现也优于预期,且财政悬崖问题正透过协商谋求解决,有助全球经济缓步回稳.但欧元区尚难摆脱负成长的困境,外在不确定因素对台湾出口的影响须密切关注.整体而言,经济景气应已脱离最坏情况,经济前景可审慎期待.
至于领先指标方面,10月领先指标为131.4,较上月升0.2%.(完)
台湾经建会新闻稿请见(here)
台湾经济新闻请见[TW-ECI-MCE]
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
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