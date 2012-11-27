版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 18:05 BJT

〔台湾经济〕10月景气灯号续呈由低迷转复苏"黄蓝灯",但力道仍微弱

路透台北11月27日电---台湾经建会周二表示,10月景气对策信号连续第二个月呈现代表由低迷转复苏的"黄蓝灯",但分数则减为18分,较上月下修值减少2分,显示复苏力道仍微弱.

经建会每月依货币总计数、直间接金融、股价指数等九个数据依其表现给予灯号,再总合其分数汇总成综合判断分数,并给予灯号.自去年11月起,景气对策信号即已连续10个月亮出代表景气低迷的蓝灯,但上月终转为黄蓝灯.黄蓝灯分数区间在17-22分.

九个项目中,多数项目分数均持平,海关出口值由黄红灯转为蓝灯,减少3分;批发、零售及餐饮营业额指数则由蓝灯转黄蓝灯,分数增1分.

经建会的新闻稿指出,中国经济可望明显回温,美国近期经济表现也优于预期,且财政悬崖问题正透过协商谋求解决,有助全球经济缓步回稳.但欧元区尚难摆脱负成长的困境,外在不确定因素对台湾出口的影响须密切关注.整体而言,经济景气应已脱离最坏情况,经济前景可审慎期待.

至于领先指标方面,10月领先指标为131.4,较上月升0.2%.(完)

台湾经建会新闻稿请见(here)

台湾经济新闻请见[TW-ECI-MCE]

--记者 林妙容; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐