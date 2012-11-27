版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 18:10 BJT

〔东南亚股市〕菲律宾股市再创收盘新高,新加坡及泰国股市均上涨

路透曼谷11月27日电---菲律宾股市周二小幅上涨,连续第三日录得纪录收盘高位.另外,新加坡和泰国股市也小幅走高,大型电信股吸引了良好的买兴,但银行股则拖累大盘.

菲律宾股市.PSI收报5,586.45点,刷新周一的历史最高收位5,579.42点.新加坡海峡指数.FTSTI及泰国SET股指.SETI均上升至接近三周高点,分别上涨0.3%和0.5%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐