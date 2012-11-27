〔欧洲热股〕希腊银行类股盘中跌逾10%,因忧心债务回购计画

欧洲股市：基本持稳，并购希望推高汽车股

路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。