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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 18:51 BJT

〔欧洲热股〕希腊银行类股盘中跌逾10%,因忧心债务回购计画

路透雅典11月27日电---希腊银行类股指数.FTATBNK周二盘中跌幅超过10%,因担心希腊债务回购计画可能进一步侵蚀银行资本基础.

1024GMT,希腊银行类股重挫11%,尽管希腊金主于周二稍早决定缩减该国债务,并发放迫切需要的援助金.

债务缩减计画中,包括以高达35%的折价买回民间部门债券持有人的仓位,令原先预期折价幅度没有那么深的市场人士感到失望.

希腊银行业者持有约150亿欧元的希腊债券.

"市场担心银行业者在资本重组时可能需要更多资金,"Beta Securities交易员Manos Hatzidakis表示.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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