〔欧洲热股〕希腊银行类股盘中跌逾10%,因忧心债务回购计画

欧洲股市：基本持稳，并购希望推高汽车股
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
路透雅典11月27日电---希腊银行类股指数.FTATBNK周二盘中跌幅超过10%,因担心希腊债务回购计画可能进一步侵蚀银行资本基础.
1024GMT,希腊银行类股重挫11%,尽管希腊金主于周二稍早决定缩减该国债务,并发放迫切需要的援助金.
债务缩减计画中,包括以高达35%的折价买回民间部门债券持有人的仓位,令原先预期折价幅度没有那么深的市场人士感到失望.
希腊银行业者持有约150亿欧元的希腊债券.
"市场担心银行业者在资本重组时可能需要更多资金,"Beta Securities交易员Manos Hatzidakis表示.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透米兰2月14日 - 欧洲股市周二持稳，因汽车和银行股走高，抵消了消费者类股和制药股下跌带来的拖累。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车欧洲业务的消息带动汽车股攀升。
路透伦敦2月13日 - 欧洲股市周一上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。