版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 27日 星期二 18:49 BJT

伦敦金1030定盘价为每盎司1,747.25美元,上日纽约收盘为1,748.49美元

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐