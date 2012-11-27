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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 19:03 BJT

〔英国央行〕总裁金恩:若量化宽松助长通胀,将是大幅改变政策时机

路透伦敦11月27日电---英国央行总裁金恩周二称:

* 若我们见到量化宽松助长通胀,则将是大幅改变货币政策的时机

* 对于央行总裁继任者而言,要研判何时开始收紧政策将会是之后非常困难的政策决定

* 支付给英国央行的公债票息是政府的钱,由他们决定

* 票息款项这类举措都很可能引来媒体"尖酸刻薄的评论"

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