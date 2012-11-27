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货币新闻 | 2012年 11月 27日 星期二 19:05 BJT

〔英国央行〕MPC委员费希尔:美国量化宽松发挥的作用较之前更为强劲

路透伦敦11月27日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二称,美国市场联络人指出,美国量化宽松发挥的作用较之前更为强劲.(完)

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