〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,希腊协议抑制跌幅

中港个股：中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元，扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透新加坡11月27日电---马来西亚棕榈油期货周二小跌,希腊金援协议激励市场乐观气氛后,期货价格触及近一周高位,交易员进行获利了结.
国内方面,投资人等待马来西亚棕榈油产量数据出炉,以判断库存是否再创纪录高位,特别是之前公布的最新船货调查数据显示出口需求减弱.
"需求不强,传闻称印度可能会因国内短缺而进口.在市场乐观看好第四季产量将躲掉'供应悬崖'的气氛下,亦见到投机客推升期货,"马来西亚一交易员称.
指标2月合约FCPOc3下跌0.9%,收报每吨2,410马币(林吉特),但脱离日高2,458马币,日高亦为11月21日以来高点.
整体成交量为35,938口,高于平日的25,000口.
路透市场分析师王涛指出,根据波浪分析,技术面显示,棕榈油价格将重探11月20日高点每吨2,485马币.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
* 人民币缩量收跌，客盘购汇增加 * 中间价则大涨至逾三周新高 * 离在岸汇价价差小幅扩大 * 短期料维持6.85-6.90元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新 高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6 .90元区间宽幅波动。 他们并表示，由于市场流动性整体较差，容易导致汇价波动较大，成交量不大。离岸CNH表现平稳，并未 受在岸汇价下跌而下跌，这使得离岸与在岸汇价价差倒挂小幅扩大到150点。而午后公布的1月结售汇逆差收窄 在意料之中，并未对市场情绪产生影响。 “今天购汇多，有油盘，大行都在购。”一中资行交易员称，“每个月都有那么一两天是油盘购汇。” 中国1月银行结售汇逆差环比收窄近六成，并为三个月来新低。市场人士指出，1月外储降幅、结售汇及涉 外收付款逆差均下降，表明中国资本外流趋势正在好转，奖入限出的监管政策效果持续显现，预计未来不会出
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选