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亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 19:28 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货小跌,希腊协议抑制跌幅

路透新加坡11月27日电---马来西亚棕榈油期货周二小跌,希腊金援协议激励市场乐观气氛后,期货价格触及近一周高位,交易员进行获利了结.

国内方面,投资人等待马来西亚棕榈油产量数据出炉,以判断库存是否再创纪录高位,特别是之前公布的最新船货调查数据显示出口需求减弱.

"需求不强,传闻称印度可能会因国内短缺而进口.在市场乐观看好第四季产量将躲掉'供应悬崖'的气氛下,亦见到投机客推升期货,"马来西亚一交易员称.

指标2月合约FCPOc3下跌0.9%,收报每吨2,410马币(林吉特),但脱离日高2,458马币,日高亦为11月21日以来高点.

整体成交量为35,938口,高于平日的25,000口.

路透市场分析师王涛指出,根据波浪分析,技术面显示,棕榈油价格将重探11月20日高点每吨2,485马币.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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