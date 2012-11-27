版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 19:56 BJT

〔国际油市〕航煤近月船货需求浮现,可能令裂解价差获得支撑

路透新加坡11月27日电---产业消息人士周二表示,近月航煤市场有来自中国航油的需求,这可望支撑近期裂解价差,不过其他地方的需求看来相当疲弱.

中国航油寻求买进多达160万桶的12月及1月航煤,较其11月及12月买进数量高出约33%.

这也高出其近期敲定的定期合约数量,即每月多达31万桶航煤,意味着该公司交易数量料将增加.

交易商表示,中国的航煤需求持稳.

亚洲航煤裂解价差走弱0.37美元,较迪拜原油每桶贴水18.62美元,反映亚洲其他地区需求疲软.

亚洲及中东地区的中质馏分油合约谈判仍在进行中.

交易商表示,韩国S-Oil Corp已经与3-4个买家敲定2013年含硫500 ppm柴油的合约,较新指标新加坡含硫500 ppm柴油报价每桶升水0.1美元.

数量及买家的细节尚不明朗.

该公司同时可能即将完成含硫10 ppm柴油的合约,每桶将较新指标报价升水1.10-1.20美元,不过协商仍在进行当中.

今日市场未见现货交易.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐