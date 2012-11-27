〔伦敦美债〕公债价格走坚,希腊减债协议效应钝化

路透伦敦11月27日电---美国公债价格周二在欧洲市场扳回海外跌幅,希腊将获得下一笔纾困金的效应钝化,美国财政问题的疑虑重燃,避险资产的魅力再度发光.

欧元区财长和国际货币基金组织(IMF)就新的希腊债务削减目标达成共识,朝着发放下一笔援金迈出重要一步.[ID:nSB2115983]

但这项消息并未对避险资产造成重大打击.美国明年初财政悬崖的风险,仍为债市提供支撑.

美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR最新日内下跌1.2个基点,至1.6540%,脱离亚洲市场触及的1.68%下方水准.

"协议之后有稍微松了一口气,但持续不久,因为这个结果是预料之中,我想现在市场焦点放在另一个需要在今年达成的协议(美国预算协议),"一交易员称.

分析师指出,市场反应有限,也是因为怀疑削减希腊债务的措施是否会奏效.

"市场还在琢磨细节,"RIA Capital Markets分析师Nick Stamenkovic称."市场有点在观望."

周二稍晚,美国财政部将标售350亿美元两年期公债US2YTWI=TWEB,这是本周标售990亿美元公债计划的一部分.周三将标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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