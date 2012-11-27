版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 27日 星期二 20:28 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场维持弱势,西方套利船货压抑基本面

路透新加坡11月27日电---亚洲燃料油市场周二持稳,实货现货价差维持深度贴水,因基本面持续疲软.

根据路透估算,180-cst燃料油价差持平于一周低位,较新加坡现货报价每吨贴水3.50美元,380-cst燃料油价差则下滑0.20美元至每吨较新加坡现货报价折价1.40美元,为两个交易日低位.

由于自10月以来西方套利船货流入数量增加,市场基本面走弱,印度炼油业者Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)(MRPL.NS)以更大折价卖出一批12月船货.

MRPL卖出8万吨380-cst燃料油,离岸价较新加坡现货报价每吨贴水8.00-9.00美元.

这批船货将在12月20-22日由New Mangalore装船,根据业界消息人士指出,买主可能是嘉吉.

路透数据显示,12月燃料油裂解价差贴水幅度缩0.13美元至一周高位,较迪拜原油每桶贴水11.28美元.

Gunvor向壳牌买进4万吨180-cst燃料油,12月12-16日装船,较新加坡现货报价每吨贴水4.00美元.

中石油向BP卖出4万吨380-cst燃料油,12月15-19日装船,较12月下半月报价每吨贴水2.00美元,相当于较新加坡现货报价每吨贴水1.50美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐